Женская сборная Китая по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Китайские хоккеистки не играли в высшем дивизионе с 2009 года

ТАСС, 24 августа. Хоккеистки сборной Китая со счетом 2:0 обыграли представительниц Австрии в матче второго по силе дивизиона чемпионата мира и гарантировали себе возвращение в элиту. Встреча прошла в китайском Шэньчжэне.

В составе победительниц шайбы забросили Линь Цици (35-я минута) и Ван Юйтин (60).

Сборная Китая по итогам четырех встреч мирового первенства набрала 12 очков и гарантировала себе как минимум второе место в турнирной таблице и выход в элитный дивизион чемпионата мира.

Китайские хоккеистки не играли в высшем дивизионе мирового первенства с 2009 года, тогда они заняли общее девятое место на турнире и покинули элиту. Высшим достижением китаянок на чемпионатах мира является четвертое место (1994, 1997).