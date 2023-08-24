Тарасова считает, что американские фигуристы продемонстрировали свое недоверие к CAS

Сборная США попросила разрешить присутствие своего представителя на слушаниях по делу Камилы Валиевой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Запрос олимпийской сборной США по фигурному катанию о присутствии на закрытых слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил Камилой Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) демонстрирует ее недоверие к организации. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Если так, тогда почему наших там не должно быть? Или каких-то других стран? Они что, CAS не доверяют, мнению их судей не доверяют? Они доверяют только себе, судя по всему", - сказала Тарасова.

Сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях. Сборная США в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняла второе место. Золотые медали завоевали российские фигуристы, бронзовыми призерами стали японцы.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпиады в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.