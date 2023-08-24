Первый чемпионат Международного совета военного спорта по регби-7 открылся в Москве

В турнире, который продлится до 26 августа, примут участие сборные Вооруженных сил России, Республики Беларусь, Народной Республики Бангладеш, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и Южно-Африканской Республики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Международного совета военного спорта (CISM) по регби-7 открылся в "Лужниках" в Москве. Об этом сообщили в Минобороны России.

CISM - единственная спортивная организация, которая не применила к России санкций, поэтому выступление российской сборной на турнире носит официальный характер. Спортсмены не лишены родного флага и гимна. В апреле в Москве прошел международный конгресс совета, где приняли участие делегации из 120 стран и было подтверждено проведение турнира.

В церемонии открытия приняли участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, президент CISM полковник ВС Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес и другие гости. Панков передал участникам приветственный адрес от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "Честь принимать первые в истории военные состязания по этой дисциплине досталась России по праву. Именно наша страна предложила включить регби-7 в программу Международного совета военного спорта и Всемирных военных игр, став прародительницей турнира. Нынешние соревнования имеют большое значение для продвижения этой инициативы", - сказал Панков.

Замминистра уточнил, что соревнования собрали лучшие мужские армейские команды из дружественных государств. Он выразил уверенность в том, что "чемпионат убедительно продемонстрирует свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужит развитию международного сотрудничества и доверия, получит дальнейшее развитие как важное спортивное событие".

Чемпионат проходит в Москве с 24 по 26 августа. В соревнованиях принимают участие сборные Вооруженных сил России, Республики Беларусь, Народной Республики Бангладеш, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка и Южно-Африканской Республики.

"Мы верим, что спорт способен объединять людей, и должны следовать нашему девизу "дружба через спорт". Речь идет не только о победе или поражении, но и о стремлении стать лучшими как в отдельности, так и в команде. Давайте постараемся создать атмосферу товарищества и дружбы, которая сохранится надолго после окончания этого мероприятия", - отметил полковник ВС Бразилии.

О чемпионате

25 августа команды проведут серию матчей группового этапа, а следом начнутся игры плей-офф. Игровой день стартует в 10:00 мск, далее - четвертьфинальные матчи с 14:40 мск. 26 августа пройдут самые важные матчи всего турнира, по итогам которых определится победитель соревнований. Третий игровой день начнется с полуфиналов за пятое место. Финальные поединки начнутся в 13:20 мск, в 14:20 мск - финал. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей и призеров состоится 26 августа в 15:00 мск. Мероприятие проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы, Федерального автономного учреждения МО РФ ЦСКА, Федерации регби России и регби-клуба ЦСКА.