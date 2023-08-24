Жамнов рассказал о задачах "Спартака" на ближайшие сезоны КХЛ

По словам тренера, задачей клуба является создание команды, которая будет бороться как минимум за выход в полуфинал Кубка Гагарина

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Задачей московского хоккейного клуба "Спартак" является создание команды, которая каждый год будет бороться как минимум за выход в полуфинал Кубка Гагарина. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартак" занял девятое место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

"ЦСКА сохраняет костяк на протяжении пяти лет. Это стабильность, это команда, которая держит уровень каждый год. Наша задача - создать боеспособный коллектив, чтобы мы не были вспышкой. Создать команду, которая бы каждый сезон боролась хотя бы за выход в финал конференции", - отметил Жамнов.

"Построить хорошую команду - не такой простой процесс. Мы будем идти постепенно, шаг за шагом. Надеюсь, в дальнейшем будем играть только лучше и лучше. С нас не снимают никаких задач, чтобы команда побеждала и доставляла удовольствие всем", - добавил главный тренер "Спартака".

В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Спартак" 2 сентября примет китайский "Куньлунь Ред Стар".