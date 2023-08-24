В "Спартаке" заявили, что на рынке нет хоккеистов, способных усилить команду

В межсезонье пополнили состав московского клуба пополнили 10 игроков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спортивный директор московского "Спартака" Роман Беляев считает, что на рынке свободных агентов пока нет хоккеистов, которые могли бы усилить команду. Об этом Беляев рассказал на пресс-конференции.

Состав "Спартака" в межсезонье пополнили нападающие Иван Морозов, Николай Голдобин, Павел Порядин, Александр Пашин, Ансель Галимов, Александр Бурмистров, защитники Егор Зайцев, Михал Чайковский, Роман Рукавшников и вратарь Андрей Кареев.

"Удовлетворенным трансферной компанией на 100% можно быть редко. Если будут запросы от тренерского штаба, будем реагировать. У нас есть еще одно место для иностранца, но пока на рынке нет иностранцев. Мы довольны тем, что сделали в межсезонье. Считаем, что у нас есть неплохая глубина состава", - отметил Беляев.

"У нас приоритет - это усиление линии обороны. Будет это игрок с русским паспортом или иностранец, покажет время. На данный момент на рынке нет игроков, которые могут усилить нашу команду", - добавил он.

"Спартаку" принадлежат права в Континентальной хоккейной лиге на американского защитника Джоуи Кина, который играл за команду в прошлом сезоне. "Переговоров [о новом контракте] с ним нет, но дверь мы не закрываем. На данный момент, скорее всего, эта история на паузе. Мы ищем игрока немного другого плана на эту позицию", - заключил Беляев.

По итогам регулярного чемпионата прошлого сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Спартак" занял девятое место в Западной конференции и не вышел в плей-офф. В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Спартак" 2 сентября примет китайский "Куньлунь Ред Стар".