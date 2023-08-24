Юрист рассказала об условиях допуска американцев на слушания по делу Валиевой

Сборная США по фигурному катанию направила просьбу разрешить ее представителю присутствие на закрытых заседаниях в Спортивном арбитражном суде

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Присутствие представителей команды США по фигурному катанию на заседании по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет возможно только при согласии всех сторон процесса. Об этом ТАСС в четверг сообщила руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

Сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях. Сборная США в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняла второе место. Золотые медали завоевали российские фигуристы, бронзовыми призерами стали японцы.

"Запросить можно что угодно и у кого угодно, в том числе и участие в каком-то процессуальном статусе в заседании CAS, но этот вопрос будет решаться самими арбитрами, если по этому вопросу не будет единогласия сторон процесса, - сказала Анцелиович. - С учетом того, что все стороны, как мы понимаем, уже давно представили все свои аргументы, доказательства и контраргументы, и находятся на финишной прямой перед слушанием, даже если представителю американской федерации и разрешат присутствие на заседании, то только в качестве наблюдателя, не больше. Слово будет дано исключительно сторонам процесса, которые своевременно заявили о готовности или о желании участвовать в процессе, обосновали такую необходимость и представили свои письменные позиции - тут работает принцип диспозитивности третейского (арбитражного) разбирательства. Если бы американская сторона заранее заявила о своем желании вступить в процесс, скажем, в статусе заинтересованной стороны или так называемого друга суда (amicus curiae), это было бы возможно, но сейчас времени на это уже просто не осталось".

"По большому счету им там нечего делать - делать заявления, выступать и представлять доводы и доказательства наблюдатели не вправе. Более того, их появление на заседании, даже если они будут просто молчаливо присутствовать, может быть расценено как давление на арбитров, - отметила Анцелиович. - Обратите внимание, CAS даже не разглашает их [арбитров] имена, чтобы этого давления избежать. А тут будут зримо маячить лица представителей очевидно заинтересованной в исходе дела стороны. Вряд ли арбитры согласится на то, чтобы тот, кто действительно заинтересован лишь в исходе дела, а не в процессе, наблюдал за ходом разбирательства".

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя спортсменка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года, во время Олимпиады в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.