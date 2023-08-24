Журова считает, что CAS не должен допускать представителя США на слушания по делу Валиевой

По мнению олимпийской чемпионки и депутата Госдумы, сборная США является заинтересованной стороной в разбирательстве о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не должен допускать представителей сборной США по фигурному катанию на закрытые слушания по делу о нарушении антидопинговых правил россиянкой Камилой Валиевой, поскольку они являются заинтересованной стороной. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Как сообщает журналистка портала USA Today Кристин Бреннан в соцсети X (ранее - Twitter), сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы.

"В первую очередь сборная США - заинтересованная сторона, для них крайне важно довести это дело до конца, - сказала Журова. - Я считаю, что CAS, который всегда считался независимым судом в вынесении своих решений по спортсменам, не должен допускать их на слушания. В конце концов, не просто так до сих пор не разглашаются имена арбитров, хотя панель уже давно сформирована".

Ранее пресс-служба CAS сообщила, что имена арбитров не разглашаются с целью защиты целостность разбирательства. Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.