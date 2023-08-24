Вратарь Федотов не попал в заявку ЦСКА на матч Кубка мэра Москвы по хоккею против "Динамо"

Встреча пройдет 24 августа и начнется в 19:00 мск

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Голкипер московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов не включен в заявку армейцев на первый матч Кубка мэра Москвы против столичного "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Основным вратарем красно-синих будет Александр Шарыченков, запасным вратарем заявлен Дмитрий Гамзин.

В связи с нарушением трансферного регламента Международной федерации хоккея Федотов 14 августа был отстранен от участия в матчах национального чемпионата и международных турниров с 1 сентября по 31 декабря, а ЦСКА запрещено осуществлять международные трансферы до 10 августа 2024 года. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, Федерация хоккея России подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.

Матч между ЦСКА и "Динамо" пройдет 24 августа на арене "Мегаспорт". Встреча начнется в 19:00 мск.