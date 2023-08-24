24 августа, 15:38
КХЛ

Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел из СКА в "Сочи"

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Николай Прохоркин
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию

ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею нападающий Николай Прохоркин перешел из петербургского СКА в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В обмен на Прохоркина петербургский клуб получит денежную компенсацию. 2 августа об уходе нападающего из СКА сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за "Лос-Анджелес". 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
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