Олимпийский чемпион хоккеист Прохоркин перешел из СКА в "Сочи"

Взамен петербургский клуб получит денежную компенсацию

ТАСС, 24 августа. Олимпийский чемпион 2018 года по хоккею нападающий Николай Прохоркин перешел из петербургского СКА в "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба СКА.

В обмен на Прохоркина петербургский клуб получит денежную компенсацию. 2 августа об уходе нападающего из СКА сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг.

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за "Лос-Анджелес".