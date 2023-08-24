В "Динамо" сообщили, что футболист Чавес пройдет медосмотр 25 августа

В пресс-службе клуба отметили, что для завершения трансфера необходимо уладить формальности

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес 25 августа пройдет медосмотр перед переходом в московский футбольный клуб "Динамо". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Динамо".

"На данный момент официально мы не объявляем, что трансфер совершен, потому что нужно уладить формальности. В пятницу Чавес пройдет медосмотр в Москве. В воскресенье пройдет официальная презентация игрока с участием руководства клуба", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Чавесу 27 лет, ранее он выступал за мексиканские "Пачуку" и "Тихуану". В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результатную передачу.