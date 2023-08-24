Юношеская команда "Зенита" обыграла "Сантос" на международном турнире в Санкт-Петербурге

Российская команда победила бразильскую со счетом 3:1

ТАСС, 24 августа. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 3:1 обыграли бразильский "Сантос" в матче международного юношеского турнира памяти заслуженного тренера СССР Юрия Морозова (команды 2008 года рождения). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

"Зенит" и "Сантос" выступают в группе В вместе со сборной Белоруссии и турецким "Фенербахче". Белорусы, обыгравшие команду из Турции со счетом 6:0, возглавляют турнирную таблицу, "Зенит" идет вторым.

В группе А играют сборная России, казахстанский "Кайрат", бразильский "Интернасьонал" и сербская "Црвена Звезда". В первом туре россияне обыграли "Интернасьонал", а "Кайрат" - "Црвену Звезду". Оба матча завершились со счетом 2:0.

Турнир памяти Морозова проходит с 24 по 27 августа.

Морозов играл за "Зенит" (1954, 1957-1958) и был главным тренером команды (1978-1982, 1991, 2000-2002), под его руководством петербургская команда дважды становилась бронзовым призером национального первенства (1980, 2001), доходила до финала Кубка России (сезон-2001/02).