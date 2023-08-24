Мексиканский футболист Чавес рассказал, что будет учить русский язык

Полузащитник в четверг прибыл в Москву, а в пятницу должен пройти медосмотр перед переходом в "Динамо"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес будет учить русский язык, чтобы лучше общаться с партнерами по московскому футбольному клубу "Динамо". Об этом Чавес рассказал журналистам.

Ранее в пресс-службе "Динамо" сообщили журналистам, что Чавес, который прилетел в Москву 24 августа, 25 августа пройдет медосмотр перед переходом в московскую команду.

"О себе не люблю говорить, но, наверное, являюсь игроком, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность, - сказал Чавес. - Были ли другие предложения, кроме "Динамо"? Я не знаю, может быть. Но первое предложение было от "Динамо", я общался с главным тренером, руководством. Не рассматривал уже другие варианты, сосредоточен был на этом переходе".

"Сначала мне нужно выучить английский, чтобы общаться со всеми. А потом буду учить русский, чтобы общаться со своими одноклубниками", - добавил Чавес.

Чавесу 27 лет, ранее он выступал за мексиканские "Пачуку" и "Тихуану". В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результатную передачу.