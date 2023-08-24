Футболист Чавес рассказал, что ему понравились последние матчи "Динамо"

В пятницу мексиканский полузащитник пройдет медосмотр перед переходом в московский клуб

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мексиканский полузащитник Луис Чавес мало знает о России и московском футбольном клубе "Динамо", однако он посмотрел и положительно оценил последние матчи бело-голубых. Об этом Чавес рассказал журналистам.

В четверг в пресс-службе "Динамо" сообщили журналистам, что Чавес 25 августа пройдет медосмотр перед трансфером в московский клуб.

"Конечно, не ожидал, что так много народа придет [в аэропорт], но очень рад, что так встречают, очень счастлив, спасибо, что пришли, - сказал Чавес. - Честно говоря, не особо много знал о России до приезда сюда. Что касается "Динамо", когда узнал, что точно перехожу, посмотрел несколько игр, до этого не было особо информации. Очень понравились последние матчи "Динамо", тем более были положительные результаты. Мне нравятся манера игры, которую ставит тренер, очень рад".

"Я сразу принял решение, что буду играть в "Динамо", там были некоторые сложности со стороны бывшего клуба. Но сейчас хорошо, что все решилось, что я приехал сюда. Очень мало знаю о России, не было возможности, к сожалению, приехать сюда раньше. Медведи и водка? Да, об этом слышал", - добавил Чавес.

"Динамо" выиграло три последних матча Мир - Российской премьер-лиги, в том числе одержало победу над действующим чемпионом петербургским "Зенитом" (3:2) и над московским ЦСКА (2:1).

Чавесу 27 лет, ранее он выступал за мексиканский "Пачуку" и "Тихуану". В составе сборной Мексики футболист провел 24 матча, в которых забил три мяча и отдал одну результатную передачу.