Наставник сборной Казахстана по футболу Адиев рассказал, что хотел возглавить "Ахмат"

Тренер назвал грозненскую команду своим родным клубом

ТАСС, 24 августа. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в начале тренерской карьеры хотел возглавить "Ахмат" из родного Грозного. Об этом Адиев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Скажу это с большим сожалением, но уже нет такой мечты, - отметил Адиев. - Хотя когда-то это была мечта детства. В свое время мой руководитель в Нижнем Новгороде Алексей Гойхман просто заставил меня пойти на тренерские курсы, хотя я не видел себя тренером. И с того дня, как я стал учиться в Высшей школе тренеров, мечтал, что в один прекрасный день это случится и возглавлю свой родной клуб, который в свое время тренировал мой отец".

"Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, - это эмблема "Терека" (ныне - "Ахмат" - прим. ТАСС), - добавил он. - Но с тех пор стал старше, поутихли эмоции. Долгое время работал во второй лиге, в молодежном футболе. Сам футбол что во второй, что в премьер-лиге примерно одинаков, только уровень специалистов разный. Когда я достиг определенного возраста, не получив того, о чем мечтал, - убрал это из головы и сказал себе: "Иди туда, куда ведет твой путь, куда ведет Всевышний". И сейчас горжусь, что я - тренер сборной Казахстана. Не знаю, куда приведет завтрашний день. И одинаково достойно приму то, возглавлю или не возглавлю "Ахмат".

Адиеву 45 лет, он работает в сборной Казахстана с мая 2022 года. Ранее специалист был помощником Игоря Ледяхова в грозненском "Ахмате" с декабря 2017 года по июнь 2018-го, также возглавлял махачкалинский "Анжи" и "Чайку" из Ростовской области. В 2021 году Адиев стал главным тренером карагандинского "Шахтера", под его руководством команда вышла в финал Кубка Казахстана и плей-офф Лиги конференций.