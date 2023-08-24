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Сборные по футболу

Наставник сборной Казахстана по футболу Адиев рассказал, что хотел возглавить "Ахмат"

Тренер назвал грозненскую команду своим родным клубом

ТАСС, 24 августа. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в начале тренерской карьеры хотел возглавить "Ахмат" из родного Грозного. Об этом Адиев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Скажу это с большим сожалением, но уже нет такой мечты, - отметил Адиев. - Хотя когда-то это была мечта детства. В свое время мой руководитель в Нижнем Новгороде Алексей Гойхман просто заставил меня пойти на тренерские курсы, хотя я не видел себя тренером. И с того дня, как я стал учиться в Высшей школе тренеров, мечтал, что в один прекрасный день это случится и возглавлю свой родной клуб, который в свое время тренировал мой отец".

"Я вырос в этом клубе, пропитан им. Единственная эмблема, которую я, будучи футболистом, поцеловал, - это эмблема "Терека" (ныне - "Ахмат" - прим. ТАСС), - добавил он. - Но с тех пор стал старше, поутихли эмоции. Долгое время работал во второй лиге, в молодежном футболе. Сам футбол что во второй, что в премьер-лиге примерно одинаков, только уровень специалистов разный. Когда я достиг определенного возраста, не получив того, о чем мечтал, - убрал это из головы и сказал себе: "Иди туда, куда ведет твой путь, куда ведет Всевышний". И сейчас горжусь, что я - тренер сборной Казахстана. Не знаю, куда приведет завтрашний день. И одинаково достойно приму то, возглавлю или не возглавлю "Ахмат".

Адиеву 45 лет, он работает в сборной Казахстана с мая 2022 года. Ранее специалист был помощником Игоря Ледяхова в грозненском "Ахмате" с декабря 2017 года по июнь 2018-го, также возглавлял махачкалинский "Анжи" и "Чайку" из Ростовской области. В 2021 году Адиев стал главным тренером карагандинского "Шахтера", под его руководством команда вышла в финал Кубка Казахстана и плей-офф Лиги конференций. 

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