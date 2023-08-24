Призер фестиваля спорта бразильянка Барбоса хотела получить медаль из рук пловца Попова

На международных соревнованиях, проходящих в Екатеринбурге, пловчиха завоевала две бронзовые медали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Бразильянка Дейзе Барбоса хотела, чтобы ее кумир четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов вручил ей медаль на церемонии награждения победителей и призеров Международного фестиваля университетского спорта. Об этом она рассказала ТАСС.

Соревнования проходят в Екатеринбурге. Бразильянка завоевала на них две бронзовые медали - в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем и в смешанной эстафете 4х100 м комплексным стилем.

"Я очень рада, что завоевала здесь две медали. Я знала, что будут сильные участники, но даже не представляла, что буду соревноваться с призерами Олимпийских игр. Два дня назад видела здесь Александра Попова, это было невероятно, он один из моих кумиров в плавании, у него была великолепная техника. Я очень хотела, чтобы он повесил на мою шею медаль, но он, к сожалению, уехал", - сказала Барбоса.

"Я приехала в Россию первый раз. Мы уже успели погулять по городу, мне все очень понравилось. Здесь уже сделала очень много фотографий и отправила их своим родственникам", - добавила собеседница агентства.

На фестивале, который завершится 31 августа, будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.