Агент хоккеиста Прохоркина подтвердила, что олимпийский чемпион расторг контракт с "Сочи"

Нападающий перешел в "Сочи" из петербургского СКА в четверг

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Гагарина нападающий Николай Прохоркин расторг соглашение с "Сочи" и надеется определиться с новым клубом в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщила агент игрока Ольга Корсунская.

В четверг пресс-служба петербургского СКА заявила о переходе Похоркина в "Сочи". Позднее "Спорт-Экспресс" сообщил, что хоккеист расторг контракт с новым клубом.

"Переход Николая из СКА в "Сочи" состоялся. Контракт с "Сочи" был заключен и расторгнут. Будем рассматривать предложения, которые есть по рынку. Сезон приближается, Николай в хорошей форме, думаю, что вопрос будет решен в ближайшее время", - сказала Корсунская.

Прохоркину 29 лет, он выступал за СКА с 2022 года, а также с 2016 по 2019 год. В 2017 году нападающий стал обладателем Кубка Гагарина. В Континентальной хоккейной лиге Прохоркин также выступал за московский ЦСКА, уфимский "Салават Юлаев", магнитогорский "Металлург" и омский "Авангард". В Национальной хоккейной лиге в сезоне-2019/20 спортсмен играл за "Лос-Анджелес". В 2018 году в составе российской национальной команды нападающий стал олимпийским чемпионом.