ЦСКА обыграл "Динамо" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу армейцев

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА со счетом 3:2 обыграл столичное "Динамо" в матче группового этапа Кубка мэра Москвы. Встреча прошла в Москве на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Владислав Каменев (19-я и 25-я минуты) и Михаил Григоренко (45). У "Динамо" отличились Владислав Михайлов (3) и Даниил Пыленков (36).

ЦСКА и "Динамо" выступают в группе A с хабаровским "Амуром". В группе B играют московский "Спартак", подмосковный "Витязь" и китайский "Куньлунь Ред Стар". Ранее в четверг "Спартак" со счетом 3:2 обыграл "Витязь". В следующем матче ЦСКА 25 августа сыграет с "Амуром", "Динамо" встретится с хабаровской командой 26 августа.

На групповом этапе клубы проведут по два матча. Команды, занявшие первые места в группах, сыграют в финале. Клубы, ставшие вторыми в группах, разыграют третье место, коллективы, занявшие третьи места, встретятся в игре за пятое место.

Кубок мэра Москвы по хоккею завершится 27 августа, турнир проводится в 16-й раз, в 2023 году он приурочен к 100-летию столичного спорта. В 2022 году обладателем трофея стал ЦСКА.