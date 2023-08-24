Федоров допустил, что вратарь ЦСКА Федотов может сыграть в матче против "Амура"

Голкипер не вошел в заявку армейского клуба на первую игру против московского "Динамо" в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного ЦСКА Иван Федотов может принять участие во втором матче группового этапа Кубка мэра Москвы против хабаровского "Амура". Об этом журналистам сообщил главный тренер красно-синих Сергей Федоров.

"Кто выйдет на матч с "Амуром"? По вратарям точно не скажу. Завтра, может быть, Ваня [Федотов] сыграет, но точно не могу сказать", - заявил Федоров.

24 августа ЦСКА в первом матче турнира обыграл столичное "Динамо" (3:2). Федотов не вошел в заявку на игру. С первых минут ворота красно-синих защищал Александр Шарыченков, во втором периоде на лед вышел Дмитрий Гамзин. Матч между ЦСКА и "Амуром" пройдет 25 августа.

В связи с нарушением трансферного регламента Международной федерации хоккея Федотов 14 августа был отстранен от участия в матчах национального чемпионата и международных турниров с 1 сентября по 31 декабря, а ЦСКА запрещено осуществлять международные трансферы до 10 августа 2024 года. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, Федерация хоккея России подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.