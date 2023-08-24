Капитан "Динамо" Миронов отметил успехи хоккеиста Менелла в изучении русского языка

В конце июле президент России Владимир Путин предоставил Менеллу, родившемуся в США, российское гражданство

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Получивший российский паспорт хоккеист московского "Динамо" Бреннан Менелл делает очень большие успехи в изучении русского языка. Об этом журналистам рассказал капитан "Динамо" Андрей Миронов.

27 июля президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство Менеллу, родившемуся в США. 1 августа источник ТАСС сообщил, что Менелл получил российский паспорт.

"Прекрасно восприняли, он отличный парень. Думаю, что он [Даррена] Дица перебьет в конце сезона по русскому языку. Он делает очень большие успехи в обучении русскому языку", - сказал Миронов.

Менеллу 26 лет, он не был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Начало карьеры защитник провел в североамериканских лигах, в НХЛ он сыграл пять матчей за "Миннесоту", не отметившись результативными действиями. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Менелл также выступал за минское "Динамо", проведя в команде один год. В московское "Динамо" игрок перешел в сентябре 2022 года, а в середине апреля нынешнего года подписал с клубом трехлетнее соглашение. Всего в КХЛ хоккеист провел 102 матча, набрав 72 (8 шайб + 64 передачи) очка.

Уроженец Канады Диц выступает за московский ЦСКА с 2021 года. С 2017 по 2021 год он был игроком "Барыса", в 2019 году он получил казахстанское гражданство.