Перешедший из ЦСКА в "Бешикташ" футболист Зайнутдинов забил победный гол в дебютном матче

Турецкая команда в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций обыграла украинское "Динамо"

ТАСС, 24 августа. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" в гостях со счетом 3:2 обыграл украинское "Динамо" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Встреча прошла в Бухаресте, где "Динамо" проводит домашние игры еврокубков.

В составе победителей голы забили Венсан Абубакар (40-я минута), Омар Колли (64) и Бахтиёр Зайнутдинов (90+5). У "Динамо" отличились Николай Шапаренко (60) и Назар Волошин (66). Зайнутдинов провел дебютный матч за "Бешикташ", выйдя на поле на 46-й минуте.

О переходе Зайнутдинова в "Бешикташ" было объявлено 21 августа, с 2020 года казахстанский полузащитник выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев в 2023 году он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны.

Ответный матч между "Бешикташем" и "Динамо" пройдет 31 августа в Стамбуле.