Гендиректор "Динамо" считает, что у клуба нет необходимости в новых хоккеистах

В межсезонье состав московской команды пополнили восемь игроков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" на данный момент не имеет острой необходимости в пополнении состава новыми хоккеистами. Об этом журналистам рассказал генеральный директор столичного клуба Сергей Сушко.

По итогам регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошлого сезона "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции. В серии первого раунда плей-офф столичная команда уступила нижегородскому "Торпедо" со счетом 2-4. В межсезонье состав "Динамо" пополнили нападающие Никита Гусев, Седрик Пакетт, Егор Петухов, Артем Ильенко, Егор Морозов, защитники Игорь Ожиганов, Даниил Пыленков и Артем Волченков.

"Если на рынке появится игрок, который заинтересует тренерский штаб, то мы, конечно, попытаемся изыскать возможность, чтобы этот игрок был в нашем составе. Такой острой необходимости у нас на данный момент нет. У нас на данный момент оптимальное количество игроков, есть много талантливой молодежи, которая заслуживает своего шанса. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент", - отметил Сушко.

Генеральный директор "Динамо" не исключил возвращения в команду защитника Сергея Бойкова, который выступал за бело-голубых с 2019 года. В настоящее время игрок является ограниченно свободным агентом, права на хоккеиста в КХЛ принадлежат "Динамо".

"Сергей Бойков находится в нашем шорт-листе. Вполне возможно, что он окажется в нашей команде. Если тренерский штаб решит, что он нам нужен, мы попытаемся найти компромиссное решение", - сказал Сушко.

В первом матче регулярного чемпионата сезона-2023/24 "Динамо" 2 сентября примет СКА.