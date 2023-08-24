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Летние олимпийские виды спорта

Программа чемпионата мира по легкой атлетике была изменена из-за инцидента с гольф-карами

Полуфинальные забеги на дистанции 200 м были отложены из-за столкновения гольф-каров, которые перевозили спортсменов

ТАСС, 24 августа. Программа полуфинальных забегов на 200 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште была скорректирована из-за столкновения гольф-каров, которые везли спортсменов на соревнования.

В результате столкновения один волонтер и бегун из Ямайки Эндрю Хадсон получили небольшие повреждения. После медицинского осмотра Хадсон был допущен до забега. Спортсмен показал итоговое 14-е место с результатом 20,38 секунды и не сумел квалифицироваться в финал.

Лучший результат в полуфиналах показал американский бегун Ноа Лайлз, также находившийся в одном из столкнувшихся гольф-каров. Спортсмен преодолел дистанцию за 19,76 секунды. Финальные забеги пройдут 25 августа.

Как сообщили ТАСС в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), организационный комитет соревнований расследует инцидент с гольф-карами и проводит проверку транспортных средств.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Будапеште и завершится 27 августа. Среди участников нет представителей России и Белоруссии, поскольку World Athletics не допустила их до соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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