Форвард ЦСКА Каменев считает хоккей видом спорта номер один в России

Хоккеист посетовал на то, что по телевизору показывают преимущественно футбол, и призвал менять ситуацию

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Хоккей является видом спорта номер один в России. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев.

"Я всегда за то, чтобы поговорить, потому что по телевидению один футбол. Все это заметили, нужно исправлять, что-то с этим делать, нужно что-то новое придумывать, больше снимать. Хоккей, я считаю, номер один вид спорта в России. Как у нас капитан наш сказал: посмотрите, кто сколько выиграл, все сразу понятно", - сказал Каменев.

Также форвард ЦСКА высказался о календаре предстоящего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), согласно которому каждая команда проведет по 68 матчей. "Думаю, любой из игроков из любой команды вам скажет, что лучше играть, чем тренироваться. По поводу подготовки - мы собрались чуть позже, чем в прошлом году, но были более интенсивные тренировки, и сейчас есть еще две игры до начала [сезона]. Мы все еще набираем форму и в сезоне будем так же работать", - отметил он.

ЦСКА в своем первом матче Кубка мэра Москвы обыграл "Динамо" со счетом 3:2. "Очень приятно, когда приходит такое количество зрителей в будни, - подчеркнул вратарь армейцев Александр Шарыченков. - Такая атмосфера не давит, наоборот, еще более заводишься и получаешь удовольствие. "Динамо" - очень хорошая команда с достаточным количеством мастеровитых игроков, команда системная. Против них тяжело играть как в сезоне, так и в предсезонке. А самое главное, что против этой команды приятно и интересно играть".

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона казанским "Ак Барсом".