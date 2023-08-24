Чемпионка Европы по борьбе Велиева выиграла золото фестиваля университетского спорта

Соревнования проходят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года по борьбе Ханум Велиева выиграла золотую медаль Международного фестиваля университетского спорта в весовой категории до 68 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Также в женском турнире по борьбе золото завоевали Мария Тюмерекова (весовая категория до 50 кг, Уральский федеральный университет), Лейла Карымова (до 55 кг, Оренбургский государственный педагогический университет), Юлия Артышко (до 62 кг, Сибирский федеральный университет), Златослава Степанова (до 65 кг, Смоленский государственный университет спорта), Валерия Трифонова (до 76 кг, Сибирский федеральный университет), Гюльтакин Ширинова (до 53 кг, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Марзия Садигова (до 72 кг, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Бермет Нуридин Кызы (до 59 кг, Киргизская государственная академия физической культуры и спорта имени Б. Т. Турусбекова), Анхела Альварес Мартинес (до 57 кг, Кубинский университет физической культуры и спортивных наук).

Екатерина Беляева и Роман Ларин, представляющие Воронежскую государственную академию спорта, победили в соревнованиях смешанных дуэтов по прыжкам в воду с вышки и в командном турнире смешанных дуэтов. Александр Черепахин и Виктория Фролова из НГУ им. П. Ф. Лесгафта показали лучший результат в прыжках с трехметрового трамплина.

В плавании у мужчин победителями стали Роман Шевляков (100 м баттерфляем, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого) и Александр Степанов (800 м вольным стилем, Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма). В эстафете 4х100 м вольным стилем выиграла команда Уральского государственного горного университета. У женщин золотые медали завоевали Рената Гайнуллина (200 м на спине, НГУ им. П. Ф. Лесгафта) и Дарья Муллакаева (100 м вольным стилем, Уральский государственный горный университет).

Боксерский турнир

В мужском турнире по боксу золотые медали завоевали Джениш Улпатов (весовая категория до 48 кг, Киргизский государственный технический университет имени И. Раззакова), Айк Алаберкян (до 51 кг, Армянский государственный институт физической культуры и спорта), Ниджат Гусейнов (до 54 кг, Азербайджанская государственная академия физической культуры и спорта), Руслан Асликян (до 57 кг, Армянский государственный институт физической культуры и спорта), Абубакр Муродзода (до 60 кг, Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова), Айдос Тагайбаев (до 63,5 кг, Узбекский государственный университет физической культуры и спорта), Александр Зырянов (до 67 кг, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна), Нурадин Рустамбек Уулу (до 71 кг, Международный университет им. К. Ш. Токтомаматова, Киргизия), Эдуард Габитов (до 70 кг, Уральский государственный университет физической культуры), Абдумалик Болтаев (до 80 кг, Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова), Хасмагомед Джаватханов (до 86 кг, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна), Ахмед Расуев (до 92 кг, ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова, Россия), Эмин Хатаев (свыше 92 кг, Тюменский государственный университет).

У женщин чемпионками по боксу стали Анель Кудайберген (до 48 кг, Казахская академия спорта и туризма), Алондра Эвимир Брито Гевара (до 50 кг, Территориальный политехнический университет Мериды им. Клебера Рамиреса, Венесуэла), Динара Атаниязова (до 52 кг, РУС ГЦОЛИФК), Елизавета Карташкова (до 54 кг, Уральский государственный университет физической культуры), Миджгона Самадова (до 57 кг, Таджикский институт физической культуры имени С. Рахимова), Нуне Асатрян (до 60 кг, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма), Алина Пушкарь (до 63 кг, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма), Дарья Лецко (до 66 кг, Белорусский государственный университет физической культуры), Ольга Петрашко (до 70 кг, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава России), Анастасия Шамонова (до 75 кг, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма) и Салтанат Меденова (до 81 кг, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Золотую награду в смешанном теннисном турнире выиграли Дмитрий Воронин и Мария Ткачева из Московской государственной академии физической культуры.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.