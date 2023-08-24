Мировой рекорд по самому высокогорному погружению установили в Карачаево-Черкесии

Анна Севастьянова погрузилась в озеро Махар на высоте 2,6 тыс. метров

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Мировой рекорд по самому высокогорному женскому погружению без использования дыхательного аппарата установлен в Карачаево-Черкесии, участница экспедиции "Подводный Кавказ - 2023" Анна Севастьянова погрузилась в озеро Махар на высоте 2,6 тыс. метров. Об этом ТАСС сообщил организатор экспедиции, член Русского географического общества Эрнст Антонов.

"Участницей из города Севастополь Анной Севастьяновой был сделан шаг к установлению нового рекорда. Впервые в мире женщина-фридайвер ныряет на такой высоте - 2 610 метров - и на глубину 15,6 метра в высокогорье на задержке дыхания без использования дыхательного аппарата. Рекорд зафиксирован и передан в соответствующее регистрационное агентство", - рассказал собеседник агентства.

Международная горно-подводная поисковая экспедиция "Подводный Кавказ - 2023" была приурочена к 80-летию освобождения Кавказа от немецких захватчиков и организована с целью изучения исторического прошлого страны и содействия в сохранении культурного наследия. В состав экспедиции вошли волонтеры, руководители военно-патриотических клубов "Характерник", "Подвиг" и "Казачья Слобода".

Они провели обследование озера Махар и близлежащих окрестностей, где согласно историческим данным в 1942 году проходили тяжелые бои, на предмет нахождения артефактов и следов Великой Отечественной войны. В течение трех дней было проведено более 10 погружений и обследовано около 20% подводной акватории. Ниже по течению ручья, выходящего из озера, были обнаружены фрагменты советского воздушного судна. У озера участники обнаружили минометные и огневые точки. Все артефакты были переданы в Музей - памятник защитникам перевалов Кавказа.