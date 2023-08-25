Ферстаппен на домашнем этапе попробует повторить рекорд "Формулы-1" по числу побед подряд

Рекорд принадлежит немцу Себастьяну Феттелю, его победная серия в 2013 году составила девять гонок

ТАСС, 25 августа. Программа 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Нидерландов - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме в Зандворте.

Четырехнедельная пауза в чемпионате подошла к концу. Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" продолжит путь к третьему титулу у себя на родине, где имеет все шансы порадовать своих поклонников повторением рекорда "Формулы-1" по количеству побед подряд. Сейчас серия финишей на первом месте 25-летнего пилота составляет восемь гонок, на счету удерживающего рекорд немца Себастьяна Феттеля - девять. Все их он одержал в сезоне 2013 года, выступая за "Ред Булл". В личном зачете текущего чемпионата преимущество Ферстаппена над ближайшим преследователем - партнером по команде мексиканцем Серхио Пересом - уже составляет 125 очков. За третье место плотную борьбу ведут испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), которых разделяет одно очко.

Благодаря успехам Ферстаппена нидерландский этап вернулся в календарь чемпионата мира в 2021 году. Гран-при не проводился в стране с 1985 года. Нарастающая популярность пилота "Ред Булл" заставила организаторов задуматься над проведением этапа, они просчитали экономическую выгоду и начали реконструкцию автодрома в Зандворте, который принимал у себя Гран-при "Формулы-1" с 1952 года.

Длина круга трассы в Зандворте составляет 4 259 метров, это самый короткий трек в календаре после Гран-при Монако. Трасса включает в себя 14 поворотов, два из которых с углом наклона в 18 градусов, что является нетипичным для треков из календаря "Формулы-1". При этом трасса достаточно узкая, что может затруднить обгоны. Прошлые две гонки здесь выиграл Ферстаппен.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:30 мск, вторая - в 17:00 мск. В первой практике примет участие российский пилот Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией, в команде "Феррари" он заменит испанца Карлоса Сайнса. В субботу состоятся третья свободная практика (12:30 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).