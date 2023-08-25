В Красноярске пройдут международные студенческие соревнования по гольфу

На них приехали 65 спортсменов из 9 стран

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Первые международные студенческие соревнования по гольфу открылись в Красноярске. На них приехало 65 спортсменов из 9 стран, сообщила пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

"В Красноярске стартовали первые международные студенческие соревнования по гольфу. Кубок Юдинской долины собрал 65 спортсменов из 9 стран. Кроме россиян на турнире выступят студенты из Беларуси, Китая, Вьетнама, Кубы, Чили, Ямайки, Эквадора и Колумбии", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 25 по 27 августа на гольф-поле "Юдинская долина" в Красноярске. За кубок поборются представители 20 вузов.

"В Красноярске уже есть два гольф-клуба - "Орлиные холмы" в Кузнецово, а теперь и "Юдинская долина". Помимо этого, на базе Сибирского федерального университета в кластере "Радуга" и в центре города на кафедре гольфа можно заниматься этим видом спорта круглый год благодаря симуляторам. Особенно приятно, что за небольшой период времени гольф приобрел популярность и у студентов. <…> Гольф один из тех видов спорта, который быстро реагирует на текущие изменения. Сейчас гольф является одним из видов, который встроился в программу фиджитал-направления", - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности министра спорта региона Дениса Петровского.

Национальная студенческая спортивная лига гольфа - ведущая студенческая лига гольфа, объединяющая спортсменов из 37 вузов России. За сезон лига проводит свыше 20 мероприятий, в которых принимают участие более 1,2 тыс. спортсменов.