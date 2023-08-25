IIHF вынесет решение по апелляции ЦСКА по делу Федотова не раньше 1 сентября

Ранее президент армейского клуба в Игорь Есмантович заявил, что вратарь с 1 сентября будет играть за ЦСКА

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) озвучит свое решение по апелляции московского ЦСКА по делу вратаря Ивана Федотова не раньше 1 сентября - даты стартового матча армейцев в новом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил президент IIHF Люк Тардиф.

"На данный момент IIHF ждет 1 сентября, чтобы посмотреть, сыграет Федотов за ЦСКА или нет", - сказал Тардиф.

23 августа президент армейцев Игорь Есмантович заявил журналистам, что Федотов "с 1 сентября будет играть за ЦСКА". В этот день московская команда в стартовом матче сезона КХЛ сыграет с казанским "Ак Барсом".

14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. 18 августа в Федерации хоккея России (ФХР) ТАСС сообщили, что направили апелляцию ЦСКА на рассмотрение в дисциплинарный комитет IIHF, Тардиф подтвердил ее получение.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годичного контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в ФХР сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта.