Российские юниоры выиграли две золотые медали во второй день чемпионата мира по велотреку

Победителями стали Руслан Кузнецов в скрэтче и Никита Кирильцев в кейрине

ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате мира по велогонкам на треке среди юниоров во второй соревновательный день. Турнир проходит в колумбийском городе Кали.

Победителями соревнований из представителей России, которые выступают на турнире в нейтральном статусе, стали Руслан Кузнецов в скрэтче и Никита Кирильцев в кейрине. В первый день чемпионата россияне остались без медалей. Всего в турнире принимают участие 10 россиян.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 27 августа. Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI), россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах.