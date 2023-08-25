25 августа, 06:15
Летние олимпийские виды спорта

Российские юниоры выиграли две золотые медали во второй день чемпионата мира по велотреку

Победителями стали Руслан Кузнецов в скрэтче и Никита Кирильцев в кейрине

ТАСС, 25 августа. Российские спортсмены завоевали две золотые медали на чемпионате мира по велогонкам на треке среди юниоров во второй соревновательный день. Турнир проходит в колумбийском городе Кали.

Победителями соревнований из представителей России, которые выступают на турнире в нейтральном статусе, стали Руслан Кузнецов в скрэтче и Никита Кирильцев в кейрине. В первый день чемпионата россияне остались без медалей. Всего в турнире принимают участие 10 россиян.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 27 августа. Из-за санкций, наложенных Международным союзом велосипедистов (UCI), россияне лишены возможности бороться за медали в командных дисциплинах. 

Теги:
КолумбияРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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