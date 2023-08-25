В "Тракторе" надеются, что обладатель Кубка Стэнли Кузнецов в будущем вернется в команду

Форвард "Вашингтона" выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год

ТАСС, 25 августа. Челябинский "Трактор" рассчитывает на возвращение в команду нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгения Кузнецова. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер "Трактора" Алексей Волков.

Кузнецов выступал за челябинский клуб с 2009 по 2014 год.

"У него действующий контракт, эквивалентно сегодняшнему курсу доллару - это весь потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге. "Мы хотели привлечь Кузнецова к работе с командой, пускай ему и нельзя было с нами тренироваться, он позитивный человек, был рядом, - сказал Волков. - У него правильный посыл и радует, что с таким банковским счетом он все еще хочет развиваться. Мы надеемся, что это (его возвращение в клуб - прим. ТАСС) когда-нибудь случится".

Срок соглашения 31-летнего Кузнецова с "Вашингтоном" рассчитан до конца сезона-2024/25. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Также он является чемпионом мира 2014 года и чемпионом мира среди молодежных команд 2011 года.