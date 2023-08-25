Попов считает, что МОК должен извиниться перед Россией за отстранение спортсменов

По мнению почетного члена МОК, Россия должна вернуться на международные соревнования с флагом и гимном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Международный олимпийский комитет (МОК) должен извиниться за отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Такое мнение ТАСС высказал почетный член МОК, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

"Я считаю, что мы должны вернуться на международные соревнования только на своих условиях, с флагом, гимном и остальной национальной атрибутикой. Либо так, либо никак иначе. У нас должна быть четкая позиция в этом вопросе, и МОК должен принести извинения за наше отстранение", - сказал Попов.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований из-за событий на Украине. 28 марта 2023 года исполком организации рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.