"Эффект Ананда". Как развиваются шахматы в Индии

Девять индийских шахматистов входят в первую сотню мирового рейтинга, больше представителей только у США и России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Индийские шахматисты на завершившемся Кубке мира в Баку повторили рекорд россиян по количеству участников из одной страны на стадии четвертьфинала - четыре гроссмейстера. ТАСС рассказывает о том, как данный вид спорта развивается в Индии.

Индия считается родиной шахмат, однако как профессиональный спорт игра в стране стала развиваться гораздо позже, чем в других государствах. Федерация шахмат Индии была создана в 1951 году, в то время как, например, в СССР - в 1924 году. Долгое время спортсмены из Индии не добивались высоких результатов. В 1956 году в Москве сборная страны впервые сыграла на Всемирной шахматной олимпиаде и заняла там 27-е место из 34.

Первым игроком мирового уровня стал Мануэль Аарон, получивший звание международного мастера в 1961 году. В 1962 году он участвовал в отборочном соревновании к турниру претендентов, однако занял там последнее, 23-е место. До 1988 года в Индии не было ни одного гроссмейстера, первым это звание получил Вишванатан Ананд, ставший впоследствии 15-м чемпионом мира. Именно с его именем связаны все последние успехи и рост популярности шахмат в стране.

В 2000 году Ананд стал чемпионом мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE), в то время в шахматах был раскол и это звание также разыгрывалось Профессиональной шахматной ассоциацией. В 2006 FIDE стала единственной организацией, определявшей чемпиона мира, тогда им стал россиянин Владимир Крамник, а через год титул завоевал Ананд. Он также дважды становился чемпионом мира по рапиду, вместе с ним команда Индии в 2014 году впервые выиграла бронзовые медали Всемирной шахматной олимпиады, а в 2020-м индийцы поделили первое место со сборной России на онлайн-олимпиаде, организованной FIDE во время пандемии.

Высокие результаты в женских шахматах показывала Хампи Конеру. В 2006 году она стала второй женщиной в истории, набравшей 2 600 очков в мировом рейтинге, и через пять лет сыграла в матче за мировую шахматную корону, где уступила китаянке Хоу Ифань. В 2019 году Конеру выиграла чемпионат мира по рапиду.

По мнению международного гроссмейстера Сергея Шипова, высокие результаты шахматистов, ставших знаменитыми во всем мире, а также получение права провести шахматную Олимпиаду привели к значительному росту популярности и массовости вида спорта в Индии. "Конечно, в Индии сейчас настоящий шахматный бум, массовость спорта в этой стране просто впечатляет, - отметил он. - Сработал эффект Ананда, своей игрой он привлек внимание всей страны, за ним потянулись молодые ребята, он с ними поработал, и сейчас Индия добивается в мужских шахматах таких результатов, которые многим даже не снятся. Плюс они провели крупнейший международный форум, шахматную Олимпиаду, куда приехали многие звезды, и это тоже не могло не отразиться на развитии шахмат в стране".

Соблюдают преемственность поколений

В последнее время Ананд редко играет на турнирах. В 2020 году 15-й чемпион мира решил передать знания молодому поколению и открыл академию. Первых учеников он отбирал самостоятельно, ими стали Рамешбабу Прагнанандха, Нихал Сарин, Раунак Садхвани, Доммараджу Гукеш, гроссмейстер среди женщин Рамешбабу Вайшали. Все пятеро вошли в состав сборных Индии на Всемирной шахматной олимпиаде 2022 года и завоевали медали: мужчины выиграли серебро, а Вайшали - бронзу.

На завершившимся 24 августа Кубке мира Прагнанандха вышел в финал, где проиграл 16-му чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену. Ему же проиграл и Гукеш в четвертьфинале соревнований. Другими четвертьфиналистами из Индии стали Арджун Эригайси и Видит Гуджрати. Последний раз четыре представителя одной страны выходили в четвертьфинал Кубка мира в 2013 году, тогда это сделали Крамник, Дмитрий Андрейкин, Евгений Томашевский и Петр Свидлер.

Шипов отметил, что в игре Прагнанандха чувствуется стиль Ананда. "Иной раз смотришь на него, в каком стиле он играет, какие делает ходы, и думается - ну прям Ананд в молодости, - считает он. - Можно поздравить наших индийских товарищей и Ананда с таким грандиозным успехом. Это очень хороший пример того, как в спорте соблюдается преемственность поколений".

Говоря о работе с молодым поколением индийских шахматистов, нельзя не отметить и вклад Крамника. 14-й чемпион мира проводил сборы в Индии в рамках тренировочных лагерей. Садхвани в беседе с ТАСС рассказал о работе с российским гроссмейстером. "Он с детства был одним из моих любимых шахматистов, - рассказал индийский спортсмен. - Мне понравилось, что, когда мы работали, он ко всему относился очень спокойно. Этот лагерь очень помог мне улучшить понимание позиций. Сразу после него у меня были отличные результаты, и я стал гроссмейстером".

Садхвани назвал Ананда героем Индии. "Когда я впервые с ним встретился, он отметил мой прогресс, - сказал Садхвани. - Он мне говорил, что я должен идти так и дальше, ни на что не отвлекаться, и что я должен стремиться стать чемпионом мира. Занятия в его академии мне очень сильно помогли, особенно во время пандемии, мы тренировались три-четыре раза в неделю. Кроме него там было еще несколько преподавателей гроссмейстеров, которые показывали нам тонкости в дебютах, окончаниях, тактике и других аспектах игры".

Индия может стать лидером в мужских шахматах

На данный момент девять индийских шахматистов входят в первую сотню мирового рейтинга. Больше представителей только у США (12) и России (14). Что касается американцев, то некоторые из них, например, Левон Аронян и Григорий Опарин, изначально выступали за другие страны, в то время как индийцы и россияне являются представителями шахматных школ своих стран.

Рассуждая о перспективах индийских шахматистов, Шипов высказал мнение, что сборная страны в ближайшие годы может стать сильнейшей командой мира. "Безусловно, у них очень сильная шахматная школа. В ближайшее время сборная Индии может не просто стать лидером на мировой арене, она может просто доминировать над всеми остальными. Сейчас там шахматы развиваются просто бешенными темпами", - отметил собеседник агентства.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что говорить о перспективах команды Индии еще рано. "Я считаю, что на Кубке мира они выступили сверхудачно, и, если бы кто-то из них выиграл турнир, то это была бы сверхсенсация, - считает Смагин. - Об их перспективах говорить пока рано, там много молодых ребят, и лично у меня нет уверенности, что дальше они будут расти так же быстро".

При этом он высказал мнение, что в России стоит присмотреться к опыту развития шахмат в Индии и других азиатских странах. "Не вижу в этом ничего зазорного, - сказал Смагин. - Когда-то все смотрели на советскую школу и учились у нас. Теперь настала наша очередь присмотреться и перенять лучшее, что есть у них из того, чего нам не хватает".