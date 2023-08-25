Недопущенные на турнир в Германию российские гребцы могут выступить на чемпионате мира

Олег Дудко и Иван Кладов не смогут принять участие в молодежном чемпионате Европы в Германии из-за проблем с визами

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) может в порядке исключения разрешить выступить на чемпионате мира в Сербии российским гребцам Олегу Дудко и Ивану Кладову. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Дудко, Кладов, Александр Яковлев и Анастасия Любич ранее были заявлены на молодежное первенство Европы, которое пройдет с 26 по 27 августа в Германии. Однако из-за отказа посольства Германии выдать визы российские спортсмены вынуждены пропустить турнир.

"Яковлев и Любич и так находятся в числе участников взрослого чемпионата мира, - сказал Свирин. - Мы сейчас в экстренном порядке пытаемся решить вопрос включения в список стартующих на мировом первенстве Дудко и Кладова, которые в двойке без рулевого на недавнем чемпионате России заняли первое место. Однако срок подачи заявок уже истек, но мы пытаемся в порядке исключения согласовать с международной федерацией их участие в главном старте года. Я думаю, что на следующей неделе решение должно быть принято, так как турнир в Сербии начнется совсем скоро".

"World Rowing пыталась сделать все от себя зависящее, чтобы наши спортсмены смогли приехать на молодежный чемпионат Европы, и даже писала письма в посольство Германии с просьбой выдать нашим спортсменам въездные визы. Но все ее попытки помочь нам оказались безрезультатными. Мы сильно надеемся на то, что международная федерация предоставит Дудко и Кладову возможность выступить на чемпионате мира в стране, куда россиянам путь всегда открыт", - добавил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет с 3 по 10 сентября в Белграде. Для участия в этом турнире на данный момент заявлены четыре российских гребца, выступающие в одиночках. Это Александр Вязовкин, Кира Ювченко, Яковлев и Любич, которые примут участие в турнире в нейтральном статусе согласно решению Международной федерации гребного спорта.