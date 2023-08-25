Смагин считает, что сменившие российское спортивное гражданство шахматисты потом вернутся

За последнее время четыре российских гроссмейстера сменили спортивное гражданство

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российские шахматисты, сменившие спортивное гражданство, через какое-то время вернутся. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

24 августа стало известно, что серебряный призер чемпионата России Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское. Ранее за Словению решили выступать Владимир Федосеев и Антон Демченко, а Алексей Сарана теперь представляет Сербию.

"Переходы в шахматах практически не связаны со спортивными причинами, многие привыкли играть в Европе, и не хотят ездить по Азии, - считает Смагин. - FIDE дала шахматистам право спокойно переходить в европейские федерации, и мне кажется, что эти правила слишком либеральные, спортсмены уходят от нас без всяких компенсаций. Сейчас наша федерация мало что может с этим процессом поделать, но нужно трезво смотреть на ситуацию и думать, как воспитывать следующее поколение шахматистов. Что касается ушедших, я думаю, что через какое-то время они будут так или иначе пытаться вернуться".

После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию Международная шахматная федерация (FIDE) разрешила россиянам без ограничений переходить в европейские сборные.