Сбор состоится с 21 по 26 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мужская и женская сборные России по волейболу сидя проведут тренировочный сбор в Иране. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"В Тегеране с 21 по 26 сентября состоится совместное тренировочное мероприятие мужской и женской сборных России с командами Ирана, - сказал Рожков. - Из-за долгого отсутствия на международных соревнованиях предстоящий сбор и матчевые встречи помогут нашим ребятам восполнить соревновательный опыт. Мужская сборная Ирана является самой титулованной командой планеты, на Паралимпийских играх в Токио в финале наша команда уступила именно им. Женская сборная Ирана входит в десятку сильнейших команд мира и также является достойным соперником".

"У России и Ирана есть внушительный опыт проведения совместных тренировочных мероприятий. В 2019 году в преддверии чемпионата Европы наши волейболисты провели недельный сбор в Иране, который помог им эффективно подготовиться и завоевать золотые медали континентального чемпионата", - добавил глава ПКР.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября на генеральной ассамблее МПК.