Чемпионка России Смирнова является самым проверяемым РУСАДА на допинг лыжником в 2023 году

Спортсменка проверили на допинг шесть раз

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Обладательница трех золотых медалей чемпионата России - 2023 Екатерина Смирнова является самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) лыжником с начала года. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, спортсменка тестировались шесть раз за семь месяцев.

Смирнова в марте на чемпионате России в Тюмени выиграла золото в гонке на 10 км, командном спринте и эстафете.

По пять раз РУСАДА проверило в 2023 году на допинг Алену Баранову, Савелия Коростелева и Евгению Крупицкую. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов был проверен РУСАДА два раза. Тестировались Российским антидопинговым агентством и другие призеры Игр-2022. В список вошли Алексей Червоткин (1), Наталья Непряева (3), Вероника Степанова (4), Александр Терентьев (1) и Сергей Устюгов (3). Пропустившая сезон Татьяна Сорина, а также Юлия Ступак, Иван Якимушкин и Денис Спицов с января по июль не проходили тестирование РУСАДА.

Все ведущие российские лыжники включены в международный пул тестирования и находятся под постоянным контролем Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Всего за первые семь месяцев РУСАДА проверило на допинг 67 российских лыжников.