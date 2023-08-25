В "Сочи" сообщили, что матч с "Локомотивом" пройдет на "Фиште"

24 августа комиссия РПЛ была направлена на стадион "Фишт" в Сочи в связи с ухудшением состояния поля

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Матч шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и московским "Локомотивом" пройдет на стадионе "Фишт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сочи".

По информации, полученной от пресс-службы РПЛ, 24 августа комиссия лиги была направлена на стадион "Фишт" в Сочи в связи с ухудшением состояния поля. Задачей комиссии было оценить состояние поля и принять решение о возможности проведения домашних матчей "Сочи" в РПЛ на этом стадионе.

"Матч с "Локомотивом" пройдет на "Фиште". Все службы клуба и стадиона готовятся к матчу в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе "Сочи".

Игра между "Локомотивом" и "Сочи" пройдет 27 августа и начнется в 20:00 мск. "Сочи" с 6 очками в 5 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, "Локомотив" с таким же количеством очков располагается на 11-й позиции.

Стадион "Фишт" был построен в 2013 году, в 2017-м завершилась реконструкция для увеличения вместительности. Арена принимала матчи Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018.