Чесноков считает, что теннисист Медведев может показать выдающийся результат на US Open

По мнению эксперта, россиянину достался удобный соперник по первому кругу турнира

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев находится в хорошей форме и может показать выдающийся результат на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

24 августа прошла жеребьевка турнира. В первом круге Медведев сыграет с представителем Венгрии Аттилой Балажем. Также на этой стадии Андрей Рублев встретится с финном Эмилем Руусувуори, Карен Хачанов сыграет с американцем Майклом Ммо, Аслану Карацеву будет противостоять чех Иржи Легечка, Павлу Котову - представитель Австралии Ринки Хиджиката, Александру Шевченко - британец Кэмерон Норри, Роман Сафиуллин за выход во второй круг будет играть с итальянцем Марко Чеккинато.

"Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме, и я думаю, он может показать выдающийся результат. Что касается Рублева, он пока в Америке не выиграл ни одного матча, так что сейчас у него может не быть уверенности, к тому же в последний раз он проиграл именно финну. Про Хачанова сложно сейчас говорить, потому что он долго не играл", - сказал Чесноков.

"У Аслана Карацева есть шансы пройти дальше, его соперник сейчас играет в турнире, а после этого всегда непросто переключаться на следующий. Шевченко достался непростой игрок, но Норри обычно на US Open далеко не проходит. Если говорить о Сафиуллине, он пока не показывал блестящих результатов на американских кортах, но выйти во второй круг ему вполне по силам. Повезло Павлу Котову, он должен радоваться, что ему в первом круге не достались [Новак] Джокович или [Карлос] Алькарас", - добавил собеседник агентства.

Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир Большого шлема, пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является Алькарас.