В детских проектах РФС появятся герои мультсериала "Фиксики"

Первой совместной инициативой будет интеграция персонажей и сюжетов сериала в подпроект "Мы в игре. Школа"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) начал сотрудничество с анимационной группой компаний "Рики". Об этом сообщила пресс-служба РФС.

"РФС начинает сотрудничество с одним из лидеров российского анимационного рынка. В ключевом проекте союза в этом направлении "Футбол в школе" в новом учебном году примут участие более 1 млн школьников из 4 150 школ в 83 регионах страны", - говорится в сообщении.

Первой совместной инициативой станет интеграция персонажей и сюжетов анимационного сериала "Фиксики" в подпроект "Мы в игре. Школа", ориентированный на запуск футбольных секций для девочек в общеобразовательных школах и состоящий из двух частей: обучающего курса и специально разработанного руководства для учителей физкультуры и детских тренеров. Для этого эксперты РФС и "Рики" создали руководство с увлекательными тренировками для знакомства и вовлечения в футбол через движение, игру и сюжеты мультфильма вместе с персонажами "Фиксиков".

Группа компаний "Рики" основана в 2003 году. В портфолио компании входят знаменитые бренды - "Смешарики", "Фиксики", "Малышарики", "Финник", "Тима и Тома", "ДиноСити" и другие.