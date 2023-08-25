Судья Карасев рассказал об общении с арбитрами из иностранных футбольных чемпионатов

УЕФА ранее пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года

ТАСС, 25 августа. Российский судья Сергей Карасев поддерживает связь с иностранными арбитрами, однако их контакты редки. Об этом Карасев рассказал "Спорт-Экспрессу".

30 июня в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил Карасева на сбор судей в сентябре 2023 года.

"Мы на связи с некоторыми ребятами. Они пишут нам, спрашивают, как дела. Но редко, могу понять, такая ситуация", - сказал Карасев.

Карасеву 44 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей Международной федерации футбола. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).