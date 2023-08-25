CAS подтвердил обращение команды США о допуске представителя на слушания дела Валиевой

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, ответ будет доведен до сведения сборной США в надлежащее время

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил письмо от сборной США по фигурному катанию с просьбой разрешить присутствие на закрытых слушаниях по делу о нарушении антидопинговых правил россиянкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее журналистка портала USA Today Кристин Бреннан сообщила в соцсети X (ранее - Twitter), что сборная США по фигурному катанию направила письмо генеральному директору CAS Матье Рибу с просьбой разрешить ее представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Американцы в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине заняли второе место. Золотые медали завоевали россияне, бронзовыми призерами стали японцы.

"От имени Спортивного арбитражного суда подтверждаем, что письмо от сборной США по фигурному катанию было подано в судебную канцелярию CAS, - говорится в сообщении. - Ответ будет доведен до сведения команды в надлежащее время".

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-29 сентября. 17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.