Около 1,5 млн молодых людей в России познакомились с фиджитал-спортом за год

Столько молодежи поучаствовали в шоу-матчах или практической части фиджитал-уроков

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Фиджитал-спорт привлек внимание около 1,5 млн человек, которые поучаствовали в шоу-матчах или практической части фиджитал-уроков. Об этом рассказала ТАСС в кулуарах форума "Технопром" директор департамента коммуникаций, молодежных и социальных проектов "Игр будущего" Кристина Колесникова.

Фиджитал-спорт был признан официальным видом спорта в России в начале 2023 года. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку.

"Если смотреть аудиторию молодых ребят от 16 до 23-24 лет, то порядка 1,5 млн человек у нас уже получили так называемую "фиджитал-прививку", то есть они познакомились с фиджитал-спортом. Не просто послушали, они смогли попробовать, поучаствовать в шоу-матчах, практической части фиджитал-урока", - сказала Колесникова.

По последним данным, четверть населения регулярно играет в компьютерные игры. "Это не запойный гейминг по восемь часов, не отходя от компьютера. Это взрослые спокойные люди, которые приходят из института или с работы и могут немного поиграть", - уточнила Колесникова.

"У этого направления есть все зачатки субкультуры. Вовлекающиеся в фиджитал-спорт люди сами привносят в эту культуру элементы, которые позволяют им идентифицировать себя с этим направлением. Но при этом необходимо соблюдать идеологию гармоничного развития человека", - сказала собеседница агентства.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

О форуме

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.