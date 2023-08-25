В "Зените" объяснили причины тяжелого старта в чемпионате России по футболу

Петербургский клуб в первых трех турах РПЛ одержал лишь одну победу, по разу сыграв вничью и проиграв

ТАСС, 25 августа. Тяжелый старт в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургского футбольного клуба "Зенит" был обусловлен необходимой адаптацией для тренерского штаба и игроков после ухода бразильского нападающего Малкома и российского полузащитника Далера Кузяева. Такое мнение высказал "Спорт-Экспрессу" тренер "Зенита" по физической подготовке Иван Карминати.

"Зенит" в первых трех турах РПЛ одержал лишь одну победу, по разу сыграв вничью и проиграв.

"Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о "Зените". После ничьей в Ростове-на-Дону и домашнего поражения от "Динамо" многие поторопились разнести нас в пух и прах, - сказал Карминати. - Как видите, зря, непростому началу в РПЛ есть логичные объяснения, и внутри коллектива не было никакой паники: все понимали, что нужно определенное время для адаптации к выступлениям без таких лидеров, как Малком и Кузяев. Плюс изначально на поле отсутствовал и Вендел, а Родригао давно травмирован, к тому же выбыли Дмитрий Чистяков и Андрей Мостовой, а Марио Фернандес только пришел в коллектив, долго не имея до этого игровой практики. Это совершенно объективные моменты, которые осложнили ситуацию на старте сезона".

По итогам пяти туров действующий чемпион России "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице с 10 очками. Лидером является "Краснодар" (13 очков). В следующем туре 26 августа "Зенит" на своем поле сыграет против екатеринбургского "Урала", который располагается на второй позиции с 13 очками, но уступает клубу из Краснодара по дополнительным показателям.