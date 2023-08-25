Костомаров будет участвовать во всех шоу "Письма любви" в Сочи

Показ шоу завершится 30 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров примет участие во всех шоу "Письма любви", которые пройдут в Сочи до 30 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе шоу.

22 августа олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера супруги Оксаны Домниной.

"Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха "Письма любви", которые пройдут в Сочи до 30 августа", - сообщили в пресс-службе.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.