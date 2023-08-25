Тарасова: аплодисменты зрителей станут дополнительным источником силы для Костомарова

В пятницу стало известно, что олимпийский чемпион будет задействован во всех шоу "Письма любви" в Сочи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Аплодисменты зрителей шоу по фигурному катанию станут для олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова дополнительным источником силы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Его возвращение в шоу - это нормально, он возвращается на свою работу, и это очень важно. А аплодисменты зрителей будут для него источником дополнительной силы. Все люди, причем не только в нашей стране, болели, плакали, все переживали за него, а сейчас все аплодируют ему за его силу, мощь и характер. За то, что он встал", - сказала Тарасова.

22 августа олимпийский чемпион 2006 года Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. В пятницу пресс-служба шоу Авербуха сообщила ТАСС, что Костомаров будет задействован во всех шоу в Сочи.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.