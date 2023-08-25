Рубиалес не намерен уходить в отставку с поста президента испанской футбольной федерации

ТАСС, 25 августа. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес не будет подавать в отставку после инцидента с поцелуем капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
"Я хочу извиниться перед Эрмосо, перед командой, перед федерацией, королевским домом, - сказал Рубиалес. - Этот поцелуй был спонтанным решением, это было взаимно и в порыве эйфории после победы на чемпионате мира. Меня пытались "медийно убить", мы столкнулись с проявлением ложного феминизма, многие говорили о поцелуе, как о сексуальном насилии и невзаимном решении, я собираюсь принять меры против этих людей. Думаете, я уйду в отставку? Нет, не уйду".
20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Действие Рубиалеса вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла. 24 августа Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.