Рубиалес не намерен уходить в отставку с поста президента испанской футбольной федерации

20 августа глава организации поцеловал капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо во время церемонии награждения после победы на чемпионате мира

ТАСС, 25 августа. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес не будет подавать в отставку после инцидента с поцелуем капитана женской сборной Испании Хенивер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Я хочу извиниться перед Эрмосо, перед командой, перед федерацией, королевским домом, - сказал Рубиалес. - Этот поцелуй был спонтанным решением, это было взаимно и в порыве эйфории после победы на чемпионате мира. Меня пытались "медийно убить", мы столкнулись с проявлением ложного феминизма, многие говорили о поцелуе, как о сексуальном насилии и невзаимном решении, я собираюсь принять меры против этих людей. Думаете, я уйду в отставку? Нет, не уйду".

20 августа сборная Испании победила команду Англии (1:0) и впервые выиграла женский чемпионат мира. На церемонии награждения Рубиалес надел на Эрмосо медаль и поцеловал футболистку в губы. Действие Рубиалеса вызвало критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Эрмосо назвала инцидент проявлением дружбы и призвала не зацикливаться на нем. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла. 24 августа Международная федерация футбола открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.