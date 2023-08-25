Бестемьянова считает, что участие Костомарова в шоу поможет ему вновь встать на коньки

Олимпийский чемпион примет участие во всех шоу "Письма любви", которые пройдут в Сочи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Решение задействовать Романа Костомарова во всех шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в сочинском туре поможет олимпийскому чемпиону в возвращении на лед на коньках. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Пресс-служба шоу Авербуха в пятницу сообщила ТАСС, что Костомаров будет задействован во всех шоу в Сочи. 22 августа олимпийский чемпион 2006 года впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

"Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу. Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации", - подчеркнула Бестемьянова.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.