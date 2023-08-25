Ставиский уверен, что Костомаров не откажется от желания встать на коньки

Костомаров будет задействован во всех шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи, которые пройдут до 30 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не откажется от желания вернуться на лед на коньках, поскольку всю свою жизнь посвятил фигурному катанию. Такое мнение высказал ТАСС двукратный чемпион мира, друг фигуриста Максим Ставиский.

22 августа Костомаров впервые после болезни, повлекшей ампутацию стоп, появился на льду во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной. В пятницу пресс-служба шоу Авербуха сообщила ТАСС, что Костомаров будет задействован во всех шоу в Сочи, которые пройдут до 30 августа.

"Рома вышел на лед, пока еще в кроссовках. Да, ему это тяжело дается в физическом плане - нужно привыкнуть, освоиться, чтобы не думать о том, что он не на своих ногах. Но он молодец - учится, борется, а скоро будет осваивать и ручной протез, - сказал Ставиский. - А что касается выхода на лед в коньках, не сомневаюсь, что когда-нибудь этот момент придет. Человек всю свою жизнь на коньках и никогда от этого не откажется".

"К этому надо потихонечку идти. Когда он почувствует, что готов, вне всяких сомнений встанет на коньки. Я в это искренне верю. С нашей стороны, со стороны всех ребят могу сказать, что будем максимально ему помогать", - подчеркнул Ставиский.

Участие Костомарова в шоу Авербуха стало их совместным решением. "Его выход на лед был совместным решением Романа и Ильи. И это трогательный момент, - рассказал Ставиский. - Все зрители встают на ноги, половина зала плачет. Мы все стоим за бортиком, все это видим, и каждый из нас воспринимает все происходящее близко к сердцу, у всех глаза на мокром месте. Без преувеличения можно сказать - мы вместе с ним, готовы всячески помогать".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. 6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.