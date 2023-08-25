Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ласицкене завершила сезон

Спортсменка приняла участие в трех стартах летнего сезона

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Победительница Олимпиады в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене завершила выступления в текущем сезоне. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария завершила сезон, на турнире в Минске она прыгать не будет", - сказала Назарова.

Легкоатлетический турнир в Минске пройдет 25 августа. Ранее Ласицкене не исключала участия в соревнованиях в столице Белоруссии.

В летнем сезоне 2023 года Ласицкене приняла участие в трех стартах. В конце мая на командном первенстве России в Сочи она заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Перерыв в соревнованиях, связанный с лечением, длился более двух месяцев, после чего Ласицкене выступила на чемпионате России в Челябинске (шестое место с прыжком на 1,86 метра) и в финале "Королевы российского спорта" в Екатеринбурге (третье место с прыжком на 1,91 метра).

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).