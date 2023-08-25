25 августа, 10:34
ММА

Тактаров проведет поединок по правилам ММА с соперником из Мексики

Тактаров ранее сообщал, что на него в Мексике напали несколько человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров проведет поединок по правилам ММА против соперника из Мексики. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

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"Тактаров проведет бой против мексиканца. Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами", - сказал Хрюнов.

Тактаров ранее сообщал, что на него в Мексике напали несколько человек. Он также отмечал, что хотел бы провести бой с одним из нападавших.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. Он провел 19 августа в Москве поединок по правилам бокса с Джеффом Монсоном, который завершился вничью. 

Теги:
МексикаРоссияММА
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