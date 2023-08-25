Тактаров проведет поединок по правилам ММА с соперником из Мексики

Тактаров ранее сообщал, что на него в Мексике напали несколько человек

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров проведет поединок по правилам ММА против соперника из Мексики. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Тактаров проведет бой против мексиканца. Мы сейчас ведем переговоры об этом, в том числе с юристами", - сказал Хрюнов.

Тактаров ранее сообщал, что на него в Мексике напали несколько человек. Он также отмечал, что хотел бы провести бой с одним из нападавших.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. Он провел 19 августа в Москве поединок по правилам бокса с Джеффом Монсоном, который завершился вничью.